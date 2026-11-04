В Крыму и Севастополе произошли перебои с электроснабжением после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру. По данным Минэнерго России, в ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по энергообъектам, в результате чего часть потребителей осталась без электричества.

Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Для постепенного возвращения электроснабжения в регионах действуют графики временных отключений.

В Минэнерго подчеркнули, что особое внимание уделяется обеспечению электричеством социально значимых учреждений. Для их бесперебойной работы используются резервные источники питания.

Восстановление энергетической инфраструктуры координируется на федеральном уровне. Министерство энергетики России осуществляет контроль за проведением ремонтных мероприятий в штабном режиме.