Крым вновь столкнулся с перебоями в электроснабжении: на этот раз причиной стала авария на энергетических объектах за пределами полуострова. Власти уже сообщили о введении ограничений подачи электричества, а специалисты приступили к восстановительным работам. Жителей попросили сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

О новой аварии сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его словам, повреждение произошло за пределами полуострова, однако последствия затронули местную энергосистему. Сейчас специалисты занимаются устранением неисправности и восстановлением нормальной работы сетей.

«Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы», — написал Крючков.

В связи с произошедшим на полуострове ввели ограничения подачи электроэнергии. Власти призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием и не распространять неподтверждённые сведения о масштабах аварии и сроках устранения её последствий.

«Просим сохранять спокойствие, доверять проверенным источникам информации», — обратился к жителям советник главы Крыма.

Информация о точных сроках полного восстановления электроснабжения в сообщении Крючкова не приводится. Пока энергетики продолжают ремонтные работы, ограничения подачи электричества сохраняются.

Ранее Life.ru писал, что несколько городов и районов Крыма столкнулись с массовыми перебоями электроснабжения из-за повреждения высоковольтных сетей. Без света или с ограниченной подачей электричества оказались Симферополь, Ялта, Керчь, Саки, Евпатория и ряд районов полуострова, а в некоторых населённых пунктах пришлось вводить графики отключений. Авария также повлияла на работу троллейбусов в Симферополе и мобильной связи, а энергетики направили мощности в первую очередь на социально значимые объекты.