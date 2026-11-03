Массовые перебои с электроснабжением произошли в Крыму 3 ноября из-за повреждения высоковольтных сетей. Подача электричества временно прекращена или ограничена в Симферополе, Ялте, Керчи, Саках, Евпатории, а также Белогорском и Красногвардейском районах. Об этом сообщили главы муниципалитетов.

«На высоковольтных электрических сетях произошло повреждение, в результате которого большая часть Белогорского района осталась без электроснабжения. В настоящее время специалистами ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения и возобновлению подачи электроэнергии», — сообщил глава района Дмитрий Чумаков.

О перебоях также заявили администрации Керчи, Сак, Евпатории и Красногвардейского района. В Алуште из-за дефицита мощности ввели веерные отключения. В Саках энергетики по возможности организуют подачу электричества по графику «три часа через три», а в Керчи действует схема «три часа со светом, 12 часов без».

Последствия аварии затронули и городской транспорт. В Симферополе из-за отсутствия напряжения на отдельных участках контактной сети частично остановилось движение троллейбусов. Оператор мобильной связи «Миранда» ввёл аварийный роуминг, чтобы абоненты могли оставаться на связи даже при отключении базовых станций.

По информации предприятия «Крымэнерго», авария произошла на магистральных сетях за пределами полуострова. В условиях ограниченной мощности приоритет отдаётся электроснабжению социально значимых объектов. Восстановительные работы продолжаются, точные сроки полного возобновления подачи электричества пока не названы.