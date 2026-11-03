В Крыму и Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения из-за аварии на энергетических объектах, расположенных за пределами полуострова. Специалисты уже приступили к устранению неполадок. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, проблемы возникли во внешней энергосистеме, от которой зависит обеспечение региона электричеством.

«Авария в энергосистеме за пределами Крыма», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Из-за возникших технических проблем энергетикам пришлось сократить подачу электричества потребителям. Сейчас аварийные службы занимаются восстановлением нормальной работы сетей.

О перебоях также предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пояснил, что ограничения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры за пределами города. Поскольку значительная часть электроэнергии поступает в Севастополь из других регионов, любые серьёзные нарушения в общей сети непосредственно отражаются на его энергоснабжении.