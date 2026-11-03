Блэкаут произошёл в 130 городах и сёлах Житомирской области после ударов
Место ЧП в Житомирской области. Обложка © Telegram / ГС ЧС Украины
В двух районах Житомирской области после ночных ударов возникли пожары на объектах критической инфраструктуры. Все возгорания уже ликвидированы, сообщила в телеграм-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в Житомирской обалсти. Фото © Telegram / ГС ЧС Украины
По данным ведомства, удары произошли в ночь на 3 ноября. Названия пострадавших объектов и число повреждённых сооружений в сообщении не приводятся. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко также сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона. По его данным, утром без электричества остались около 130 населённых пунктов и более 180 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением снабжения.
Накануе российские беспилотники «Герань» поразили сразу четыре объекта в тыловых районах Украины, включая завод «Укрспецсвязь», склад вооружения, логистический центр и электровоз. Удары нанесли расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».