В двух районах Житомирской области после ночных ударов возникли пожары на объектах критической инфраструктуры. Все возгорания уже ликвидированы, сообщила в телеграм-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, удары произошли в ночь на 3 ноября. Названия пострадавших объектов и число повреждённых сооружений в сообщении не приводятся. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко также сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона. По его данным, утром без электричества остались около 130 населённых пунктов и более 180 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением снабжения.