Два сухогруза с военными грузами для ВСУ поражены в Чёрном море и порту Южный
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные поразили два сухогруза, которые использовались для доставки военного имущества и грузов двойного назначения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Один из кораблей находился в порту Южный, второй — в акватории Чёрного моря. Оба судна перевозили грузы, предназначенные для Вооружённых сил Украины. При этом подробности о характере повреждений сухогрузов, их названиях и принадлежности не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении четырёх ТЭС и нескольких электроподстанций на Украине в результате ударов ВС РФ. Под удар попали Ладыжинская, Приднепровская, Криворожская и Змиевская тепловые электростанции. Также сообщалось о повреждении подстанций в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Черновицкой областях.