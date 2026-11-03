Российские военные поразили два сухогруза, которые использовались для доставки военного имущества и грузов двойного назначения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Один из кораблей находился в порту Южный, второй — в акватории Чёрного моря. Оба судна перевозили грузы, предназначенные для Вооружённых сил Украины. При этом подробности о характере повреждений сухогрузов, их названиях и принадлежности не приводятся.