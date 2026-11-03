Сводка СВО 3 ноября: ВС РФ зачищают «карман» у Ямполя, берут в клещи Дружковку, ВСУ теряют силы у Хотени, Турция ждёт переговорщиков Оглавление Сумская область 3 ноября: бои у Хотени Харьковская область 3 ноября: украинская администрация бежит от ВС РФ ДНР 3 ноября: окружение Дружковки Карта СВО на 3 ноября 2026 года Украина получит 500 ракет для Patriot: назван срок передачи Переговоры России и Украины: Турция даёт площадку Армия России наступает в ДНР и Харьковской области, Украине дадут ракеты, которые не спасут от ударов, Турция готова принять трёхсторонние переговоры — дайджест за 3 ноября. 6510 6510 Армия России продвинулась у Красного Лимана и Доброполья. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 3 ноября: бои у Хотени

ВС РФ наступают в Сумской области. В этом регионе формируется буферная зона. Бойцы группировки «Север» продвинулись у приграничного села Коренёк, а также с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем разбили позиции ВСУ в Краснопольском районе. Не прекращаются бои у Хотени.

— Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продавливать оборону ВСУ на участках наступления в Сумской области. Противник перегруппировывается и активно укрепляет оборонительные рубежи, — заявили в «Севере».

За сутки украинские подразделения потеряли более 70 человек, БТР, автомобили, миномёты, БПЛА и НРТК.

Операторы войск БПС уничтожают технику и личный состав ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 3 ноября: украинская администрация бежит от ВС РФ

Продвижение ВС РФ в Харьковской области вынуждает украинских чиновников покидать населённые пункты, оставляя мирных людей на волю случая.

— Из-за приближения фронта харьковская ОВА проводит срочную эвакуацию администрации и гражданского населения из посёлка Слатино. Вместе с властями посёлка выехала также оккупационная администрация Казачьей Лопани, которая ранее была эвакуирована в Слатино, — сообщили в группировке «Север», пробивающейся к этому населённому пункту.

Армия России ведёт активную работу в районе Приколотного и Малого Бурулка. У села Хатнее с помощью управляемых авиабомб разбиты позиции ВСУ. Успех здесь выведет российские войска к Великому Бурлуку.

ДНР 3 ноября: окружение Дружковки

Армия России вернула под контроль часть позиций у Красного Лимана. «Дневник десантника» сообщает о боях в этом населённом пункте.

— Возобновление боёв в южной части города. Успехи у Ямполя в сторону южных окраин Красного Лимана. Задача на этом участке — зачистка кармана Ямполь-Диброва, — пишет «Дневник десантника».

Южнее ВС РФ наступают на Дружковку. Российские войска берут город в «клещи».

— Отбиты контратаки у Райского, идут бои за продвижение в Кондратовке и у Дружковки. В Алексеево-Дружковке противник продолжает засылать малые штурмовые группы, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Фиксируется продвижение Армии России у Доброполья. По данным «WarGonzo», идёт расширение зоны контроля у Весёлого поля. Кроме этого, войска приблизились к Белозёрскому.

Карта СВО на 3 ноября 2026 года

ВС РФ продвинулись в районе Отрадного. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Украина получит 500 ракет для Patriot: назван срок передачи

Украина получит 500 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Продажу одобрил Государственный департамент США. Сумма сделки – 2,1 миллиарда долларов. Оплачивает вооружение Канада, Германия, Норвегия и кредит Евросоюза. Однако, учитывая срок передачи, Киеву ракеты могут и не понадобиться.

— Ориентировочный срок поставки ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в рамках предлагаемой продажи вооружений Украине, о которой было объявлено 30 октября, — с четвёртого квартала 2030 года по четвёртый квартал 2033 года, — заявил «Европейской правде» источник в Штатах.

Переговоры России и Украины: Турция даёт площадку

Встреча представителей России, Украины и США может пройти не в ОАЭ, а в Турции. Источник РИА Новости в правительстве Турции сообщил, что соответствующее предложение направлено в США.

— Турция готова принять переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на высшем уровне, этот сигнал был передан США на фоне тех инициатив, которые предпринимает Вашингтон по урегулированию украинского конфликта, — заявил собеседник издания.

Авторы Даниил Черных