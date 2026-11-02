Пока идёт СВО, у него дочь в Киеве: Почему депутата Степахно из КПРФ подозревают в госизмене Оглавление В чём обвиняют 76-летнего депутата: версия следствия Родня в Киеве: что известно о семье депутата Семейный бизнес: кто зарабатывает на рыбке По подозрению в госизмене в Мурманске арестован один из старейших областных депутатов-коммунистов Геннадий Степахно. Следователи считают, что он работал на спецслужбы Украины. Чем он известен и как живёт его семья — в статье Life.ru. 5039 5039 Обложка © коллаж © Life.ru. Фото © kprf.ru, © Shutterstock / FOTODOM / happiness time, © Shutterstock / FOTODOM / meunierd, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В чём обвиняют 76-летнего депутата: версия следствия

В конце минувшей недели появилась информация об аресте депутата Мурманской облдумы Геннадия Степахно по подозрению в госизмене. По версии следствия, представитель КПРФ, используя депутатские полномочия, собирал и передавал украинской военной разведке документы об инженерных объектах и работе регионального правительства. Его мандат закончился в сентябре 2026 года, а уже спустя месяц к нему нагрянули спецслужбы. Теперь 76-летнему коммунисту грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Фото © VK / Мурманская областная дума

Занятно, что в КПРФ никак не комментировали инцидент, хотя у Геннадия Зюганова принято отстаивать своих. История тем удивительней, что Степахно, — во-первых, один из старейших местных депутатов-коммунистов. В региональном парламенте он проработал около 20 лет, а с 2004 по 2021 год возглавлял Мурманское областное отделение КПРФ.

Во-вторых, Степахно имеет государственные награды. В частности, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почётными грамотами Совета Федерации, Мурманской области, Мурманской областной Думы. В регионе Степахно известен как один из создателей местного океанариума, а кроме этого отстаивал права работников рыбной промышленности области.

Если просмотреть архивы старых региональных газет, в своё время депутат поддержал присоединение Крыма, а кроме того боролся с оппозиционерами, которые получали от КПРФ удостоверения наблюдателей на региональных выборах, и в интервью даже обещал «передать их данные спецслужбам».

А вот в феврале 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, он отмолчался. По данным агентства «РИА Новости», которое после ареста депутата цитировало представителя спецслужб, Степахно не поддерживал СВО.

Родня в Киеве: что известно о семье депутата

Мотивы коммуниста становятся понятнее, если учесть, что на Украине у Степахно, по его же собственным словам, полно родни.

Фото © VK / Мурманская областная дума

— У нас же родственные связи, у меня самого на Украине три брата, сестра, мама, — заявил он ещё в 2017 году, критикуя вводимые Россией ограничения на денежные переводы на Украину.

Кроме того, по слухам, там же живёт его дочь Софья. Девушка якобы закончила один из местных вузов, имеет паспорт Украины и замужем за менеджером украинского подразделения всемирно известного производителя безалкогольных газированных напитков.

Life.ru нашёл предполагаемую дочь Степахно в одной из соцсетей. В качестве места учёбы она указала Киевский университет туризма, экономики и права. Правда, местожительством отметила Санкт-Петербург, а её муж — Москву. Судя по нескольким старым фотографиям, девушка не бедствовала — дорогие поездки, наряды, фотосессии. Сейчас семейство предпочитает не светиться в Сети.

При этом фамилия Степахно в Киеве на слуху. Её носители активно занимаются бизнесом: производством электротехнических изделий, продажей оборудования, операциями с недвижимостью и гостиничным бизнесом. Совокупная выручка связанных с ними предприятий составляет сотни миллионов рублей в пересчёте на российскую валюту.

Одна из них — «Вильна людына» («Свободный человек»). В ней есть ещё один учредитель — депутат Киевского горсовета Игорь Опадчий, яркий фигурант громких антикоррупционных расследований. Организация известна тем, что в 2022 году активно собирала еду и пожертвования на нужды киевлян. Каких именно, правда, не указывается.

Семейный бизнес: кто зарабатывает на рыбке

Судя по последней декларации о доходах за 2021 год, Геннадий Степахно живёт довольно скромно. Официальный доход — 3,3 млн рублей или 275 тыс. рублей в месяц. В собственности квартира площадью 127 кв. метров, дача на шести сотках, гараж и «Лада-Самара». Забавно, на ней в 2016 году депутат попался на пьяном вождении и лишился водительских прав.

Фото © VK / Мурманская областная дума

Из деклараций за предыдущие годы следует, что до 2018 года в собственности у Степахно ещё была квартира площадью 72 «квадрата» в Киеве, однако достоверно неизвестно, сохранилась ли она в его собственности и кто сейчас в ней живёт.

При этом один из сыновей депутата — Алексей — в России имеет бизнес, связанный с производством газировки и минеральной воды. Бизнес оформлен на две компании. Совокупная выручка бизнеса за прошлый год составила около 40 млн рублей.

Второй сын — Роман — живёт заметно лучше. Он занимается рыбным промыслом, интересы которого в областной думе ранее отстаивал отец. Фирма называется «Биос-Арктик», её выручка за прошлый год составила почти 100 млн рублей. Интересно, что в апреле этого года отпрыск депутата полностью вышел из бизнеса, передав его своему партнёру по бизнесу — местному рыбному предпринимателю Юрию Котову.

Авторы Евгений Кузнецов