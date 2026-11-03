Четыре ТЭС и подстанции Украины получили повреждения от ударов ВС РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Четыре тепловые электростанции и несколько электроподстанций получили повреждения в результате взрывов на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».
Удары были зафиксированы по Ладыжинской, Приднепровской, Криворожской и Змиевской ТЭС. Энергетические объекты расположены в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, сообщается о повреждении электроподстанций сразу в пяти регионах страны. Речь идёт о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Черновицкой областях.
Информация о масштабах разрушений, возможных отключениях электричества и сроках восстановления объектов пока не приводится.
Ранее Life.ru сообщал о массированных ударах по энергетическим объектам Украины и перебоях с электроснабжением. Взрывы произошли в районах нескольких крупных электростанций, включая Ладыжинскую, Приднепровскую, Криворожскую и Змиевскую ТЭС. В ряде регионов фиксировались отключения электричества и скачки напряжения.