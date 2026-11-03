Четыре тепловые электростанции и несколько электроподстанций получили повреждения в результате взрывов на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Удары были зафиксированы по Ладыжинской, Приднепровской, Криворожской и Змиевской ТЭС. Энергетические объекты расположены в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, сообщается о повреждении электроподстанций сразу в пяти регионах страны. Речь идёт о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Черновицкой областях.

Информация о масштабах разрушений, возможных отключениях электричества и сроках восстановления объектов пока не приводится.