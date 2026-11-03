Пожары на ТЭС и скачки напряжения в Киеве — что известно о массированном ударе по целям на Украине
SHOT сообщил об ударах по энергообъектам Украины и массовых отключениях света
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В нескольких областях Украины прогремели взрывы, после которых появились сообщения о перебоях с электричеством. По данным Telegram-канала SHOT, в ночь на 3 ноября российские военные нанесли массированный ракетно-дроновый удар по военным и энергетическим объектам.
Взрывы после ударов ВС РФ по целям на Украине. Видео © SHOT
Канал отмечает, что в атаке участвовали около 30 ракет «Искандер-М», «Циркон» и «Оникс», а также десятки беспилотников типа «Герань».
По информации SHOT, взрывы и пожары произошли на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС в Харьковской области, а также на Приднепровской и Криворожской ТЭС в Днепропетровской области. Канал также сообщает об атаке на ГЭС в Черкасской области, не уточняя её название.
Сообщения о взрывах поступили и из Киевской и Запорожской областей.
Согласно публикации, в Черкасской области ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Винницкой зафиксировали массовые перебои со светом. Жители Киева рассказали о сильных скачках напряжения.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 2 ноября в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества. В «Укрэнерго» связали ограничения с последствиями обстрелов энергетических объектов. Экстренные меры затронули в том числе Киев и Киевскую область, где перестали действовать обычные графики подачи света.
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