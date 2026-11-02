Майор 138-й радиотехнической бригады ВСУ Александр Коновалов погиб при ударе по объекту противовоздушной обороны в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт об Александре Юрьевиче Коновалове 1984 года рождения. Офицер ранее участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО), которую Украина проводила в Донбассе.

Тот же источник сообщил о гибели лейтенанта Андрея Карапки из Черновицкой области. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Кроме того, стало известно о смерти капитана украинской полиции Ольги Левченко в Сумах. Она служила инспектором роты тактико-оперативного реагирования регионального управления патрульной полиции.

Гибель Левченко подтвердила и патрульная полиция Сумской области. По данным ведомства, женщина умерла 1 ноября после травм, полученных при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства произошедшего в сообщении не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели трёх украинских офицеров в Харьковской и Сумской областях. По информации российских силовых структур, среди погибших были военнослужащие пограничного отряда, территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.