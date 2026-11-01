В Харьковской и Сумской областях уничтожены трое офицеров украинской армии, включая двух командиров подразделений. О потерях ВСУ РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

В посёлке Приколотное погиб лейтенант Виталий Богатир, проходивший службу в 1-м пограничном отряде Украины. Ещё одной потерей стал Андрей Бабик — заместитель командира роты 104-й бригады теробороны. Его позиции возле села Берёзка в Сумской области атаковал российский беспилотник.

Младший лейтенант Олег Гижицкий, возглавлявший взвод 14-й бригады Нацгвардии Украины, попал под удар фугасной авиабомбы вместе со своими бойцами. Сколько всего военнослужащих погибло при этой атаке, не уточняется.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по командному пункту ВСУ в Сумской области. Целью стал командно-наблюдательный пункт одного из батальонов 104-й бригады территориальной обороны. Объект находился в селе Берёза. В результате атаки украинское подразделение, как утверждается, понесло значительные потери. Среди погибших, по словам источника, были и представители офицерского состава.