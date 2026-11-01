Российские военные нанесли удар по командному пункту одного из батальонов 104-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Берёза Сумской области. Противник понёс большие потери, в том числе среди офицерского состава. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, командно-наблюдательный пункт был уничтожен в результате удара. Точное число погибших и раненых не приводится.