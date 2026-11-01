Российские войска ударили по позициям ВСУ в Сумской области, нанеся серьёзные потери
ВС России уничтожили командный пункт батальона ВСУ в Сумской области
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Российские военные нанесли удар по командному пункту одного из батальонов 104-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Берёза Сумской области. Противник понёс большие потери, в том числе среди офицерского состава. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российских силовых структур.
По словам собеседника агентства, командно-наблюдательный пункт был уничтожен в результате удара. Точное число погибших и раненых не приводится.
Ранее расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожил крупный склад боеприпасов украинских подразделений в Харьковской области. Обнаружить объект удалось благодаря воздушной разведке. Военный транспорт регулярно подъезжал к ангару, что позволило установить его координаты и передать информацию командованию. Для повышения точности удара стрельбу корректировали специалисты воздушной разведки. В результате поражён не только склад, но и находившийся рядом автомобильный грузовой транспорт.