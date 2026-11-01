Российские военные нанесли удар по местам временного размещения украинских подразделений у населённого пункта Белозерское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве опубликовали кадры поражения этих целей.

ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Белозерском в ДНР. Видео © Минобороны России

По данным Минобороны, при ударе применялись фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Life.ru сообщал, что за сентябрь и октябрь российские войска взяли под контроль 91 населённый пункт в зоне спецоперации. Такой подсчёт следует из сводок Минобороны РФ. Наибольшее число территорий в октябре заняли бойцы группировки войск «Север».