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Опубликовано 20 октября, 12:18

Места запуска дронов и пункты дислокации наёмников: ВС РФ нанесли удары в 146 районах

Сводка от 20 октября: ВС РФ поразили места запуска дальних беспилотников ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по площадкам, с которых ВСУ запускают беспилотники дальнего действия. Под поражение также попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 20 октября.

По данным ведомства, для атаки задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию российских группировок. Удары нанесли по целям в 146 районах.

В военном ведомстве уточнили, что среди поражённых объектов были именно места запуска дальнобойных беспилотников, которые ВСУ используют для атак на значительном расстоянии. Данные о конкретных районах размещения этих площадок не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по цехам сборки, местам хранения и запуска дальнобойных беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, 18 октября под поражение также попали транспортные объекты, склад военного имущества и пункты временной дислокации украинских формирований.

Больше новостей о боевых действиях и сообщениях Минобороны РФ — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Никита Никонов
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