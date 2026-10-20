Места запуска дронов и пункты дислокации наёмников: ВС РФ нанесли удары в 146 районах

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по площадкам, с которых ВСУ запускают беспилотники дальнего действия. Под поражение также попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 20 октября.

По данным ведомства, для атаки задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию российских группировок. Удары нанесли по целям в 146 районах.

В военном ведомстве уточнили, что среди поражённых объектов были именно места запуска дальнобойных беспилотников, которые ВСУ используют для атак на значительном расстоянии. Данные о конкретных районах размещения этих площадок не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по цехам сборки, местам хранения и запуска дальнобойных беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, 18 октября под поражение также попали транспортные объекты, склад военного имущества и пункты временной дислокации украинских формирований.