Аварийные отключения электричества ввели сразу в нескольких регионах Украины утром 2 ноября. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме страны. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

В сообщении компании говорится, что ограничения связаны с последствиями обстрелов энергетических объектов. При этом точное количество регионов, где пришлось прибегнуть к экстренным мерам, оператор не уточнил.

В областях, затронутых аварийными отключениями, перестали действовать заранее опубликованные графики подачи электроэнергии. Это означает, что свет могут отключать вне установленного расписания.

В частности, украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил введение экстренных ограничений в Киеве и Киевской области. Решение принято по распоряжению «Укрэнерго».

Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. В компании предупредили, что аварийный режим отменят только после улучшения ситуации в энергосистеме. Жителям рекомендовали следить за сообщениями региональных операторов, поскольку условия подачи электричества могут меняться.