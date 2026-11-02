Свет вне графика: На Украине ввели экстренные отключения электричества
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества
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Аварийные отключения электричества ввели сразу в нескольких регионах Украины утром 2 ноября. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме страны. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В сообщении компании говорится, что ограничения связаны с последствиями обстрелов энергетических объектов. При этом точное количество регионов, где пришлось прибегнуть к экстренным мерам, оператор не уточнил.
В областях, затронутых аварийными отключениями, перестали действовать заранее опубликованные графики подачи электроэнергии. Это означает, что свет могут отключать вне установленного расписания.
В частности, украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил введение экстренных ограничений в Киеве и Киевской области. Решение принято по распоряжению «Укрэнерго».
Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. В компании предупредили, что аварийный режим отменят только после улучшения ситуации в энергосистеме. Жителям рекомендовали следить за сообщениями региональных операторов, поскольку условия подачи электричества могут меняться.
Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 31 октября масштабный блэкаут произошёл в киевском жилом массиве Троещина. Местные жители сообщали о практически полном отсутствии света в домах. Проблемы затронули и другие части украинской столицы. Уже 1 ноября компания ДТЭК вновь объявила об экстренных отключениях в Киеве. Украинские энергетики связывали перебои с повреждением оборудования и сообщали о продолжающихся восстановительных работах.