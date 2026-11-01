В Киеве ввели экстренные отключения электричества из-за повреждений энергосистемы. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.

«Применены экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении компании.

В холдинге связывают ограничения с последствиями ударов по энергетической инфраструктуре. Энергетики пытаются восстановить повреждённое оборудование, однако приступить к работам удаётся только тогда, когда позволяет обстановка. При экстренных отключениях привычные графики подачи света не действуют.

С начала 1 ноября в Киеве и области неоднократно объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах в украинской столице.