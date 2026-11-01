ДТЭК 1 ноября сообщил об экстренных отключениях электричества в Киеве
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В Киеве ввели экстренные отключения электричества из-за повреждений энергосистемы. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.
«Применены экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении компании.
В холдинге связывают ограничения с последствиями ударов по энергетической инфраструктуре. Энергетики пытаются восстановить повреждённое оборудование, однако приступить к работам удаётся только тогда, когда позволяет обстановка. При экстренных отключениях привычные графики подачи света не действуют.
С начала 1 ноября в Киеве и области неоднократно объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах в украинской столице.
Проблемы с энергоснабжением в регионе продолжаются уже несколько дней. Ранее Life.ru рассказывал, что 30 октября без электричества остались правобережная часть Киева и три района области. На следующий день жителей столицы предупредили об отключениях продолжительностью до 17,5 часа. При этом сами киевляне жаловались, что электричество не появляется даже в отведённые для его подачи часы.
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