Вслед за правобережным Киевом в блэкаут погрузились три района области
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Экстренные отключения электроэнергии охватили правобережную часть Киева и три района столичной области. Без стабильного энергоснабжения остались потребители в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. О новых ограничениях сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.
Причиной блэкаута в самой столице стала авария на оборудовании, ранее повреждённом обстрелами. Энергетики пытаются восстановить работу сетей, однако ситуация остаётся сложной. В период внеплановых ограничений привычные графики подачи электричества не действуют. Сроки возвращения к штатному режиму пока не называются.
По информации местных Telegram-каналов, минувшей ночью удары пришлись по нескольким подстанциям Киевской области. На этом фоне проблемы с электроснабжением распространились за пределы украинской столицы. Специалисты продолжают устранять последствия повреждений энергетической инфраструктуры.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по электроподстанции «Новокиевская» под Киевом. По данным Минобороны РФ, объект расположен возле населённого пункта Хотов и обеспечивал электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Подстанция стала одной из целей массированной ночной атаки 30 октября с применением высокоточного оружия и беспилотников. При этом масштабы повреждений энергообъекта в военном ведомстве не уточнили.