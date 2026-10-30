Вслед за правобережным Киевом в блэкаут погрузились три района области

Экстренные отключения электроэнергии охватили правобережную часть Киева и три района столичной области. Без стабильного энергоснабжения остались потребители в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. О новых ограничениях сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.

Причиной блэкаута в самой столице стала авария на оборудовании, ранее повреждённом обстрелами. Энергетики пытаются восстановить работу сетей, однако ситуация остаётся сложной. В период внеплановых ограничений привычные графики подачи электричества не действуют. Сроки возвращения к штатному режиму пока не называются.

По информации местных Telegram-каналов, минувшей ночью удары пришлись по нескольким подстанциям Киевской области. На этом фоне проблемы с электроснабжением распространились за пределы украинской столицы. Специалисты продолжают устранять последствия повреждений энергетической инфраструктуры.