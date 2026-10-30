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Опубликовано 30 октября, 11:32

Южный мост в Киеве частично открыли для автомобилей весом до 10 тонн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Vakhrushev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Vakhrushev

В Киеве с 30 октября частично возобновили автомобильное движение по Южному мосту через Днепр. Проехать можно с левого берега на правый — пока по одной полосе и только на транспорте весом до 10 тонн. Об этом сообщила городская администрация.

Обратное направление остаётся закрытым: там продолжаются технические работы. О возобновлении проезда с правого берега на левый городские власти обещают сообщить отдельно. Частично открыть переправу решили после технического обследования экспертами Национального института развития инфраструктуры.

Движение поездов метро по мосту пока не восстановлено. Специалисты коммунальных предприятий вместе с учёными разрабатывают решения для ремонта повреждённых конструкций, в том числе тех, которые обеспечивают работу метрополитена.

Правый берег Киева остался без света из-за повреждения энергообъектов
Правый берег Киева остался без света из-за повреждения энергообъектов

Ранее Life.ru рассказывал, что 27 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом попадании в Южный мост. По его словам, на переправе также была повреждена инфраструктура метро. Из-за удара ВСУ больше не могут перебрасывать резервы и военную технику по Южному мосту.

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Татьяна Миссуми
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