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Регион
Опубликовано 29 октября, 16:45

ВСУ больше не могут перебрасывать резервы и военную технику по Южному мосту в Киеве

Муратов: Удар по Южному мосту осложнил переброску резервов ВСУ через Днепр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skynight87

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skynight87

Повреждение Южного моста в Киеве ограничило возможности переброски украинских сил и техники между берегами Днепра. Такую оценку дал руководитель регионального исполкома «Единой России» в ДНР Алексей Муратов.

По его словам, для нарушения логистики противника достаточно перекрыть проезд по переправе, даже если сама конструкция сохранилась. Муратов подчеркнул, что ограничения затрудняют доставку вооружений и перемещение резервов для украинских солдат.

«Для дезорганизации логистики не требуется уничтожать такой магистральный объект до основания — достаточно сделать его не проездным», — пояснил собеседник ТАСС.

Муратов также связал закрытие моста с перебоями в городском транспорте и пробками. Киевская городская администрация подтвердила повреждение моста после удара 27 октября. По её данным, пострадали железобетонный пролёт, автомобильные проезды, конструкции метро и инженерные коммуникации. На объекте идут обследование и первоочередные работы.

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Ранее Life.ru рассказывал о частичном восстановлении движения метро после повреждения Южного моста. Поезда вновь запустили между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор» на левом берегу. О восстановлении сообщения через Днепр речи не шло.

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Татьяна Миссуми
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