ВСУ больше не могут перебрасывать резервы и военную технику по Южному мосту в Киеве

Повреждение Южного моста в Киеве ограничило возможности переброски украинских сил и техники между берегами Днепра. Такую оценку дал руководитель регионального исполкома «Единой России» в ДНР Алексей Муратов.

По его словам, для нарушения логистики противника достаточно перекрыть проезд по переправе, даже если сама конструкция сохранилась. Муратов подчеркнул, что ограничения затрудняют доставку вооружений и перемещение резервов для украинских солдат.

«Для дезорганизации логистики не требуется уничтожать такой магистральный объект до основания — достаточно сделать его не проездным», — пояснил собеседник ТАСС.

Муратов также связал закрытие моста с перебоями в городском транспорте и пробками. Киевская городская администрация подтвердила повреждение моста после удара 27 октября. По её данным, пострадали железобетонный пролёт, автомобильные проезды, конструкции метро и инженерные коммуникации. На объекте идут обследование и первоочередные работы.