Пролёт, проезды и сети: власти Киева перечислили повреждения Южного моста после удара РФ

На Южном мосту в Киеве повреждены железобетонная пролётная конструкция, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации. По сообщению городской администрации, повреждения возникли в результате российского удара 27 октября. На сооружении идут обследование и первоочередные восстановительные работы.

Метрополитен восстановил необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Движение поездов возобновили между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор». Этот участок расположен на левом берегу: речь не идёт о восстановлении сообщения через Днепр.

Работы на мосту пока проводят там, где специалисты не выявили критических повреждений. Коммунальные предприятия работают круглосуточно, восстановление остальных инженерных сетей продолжается, отметили власти Киева.

Параллельно научно-исследовательские институты испытывают конструкции, контролируют деформации и следят за развитием дефектов. Акт обследования ожидают в начале следующей недели. После его получения власти определят технические решения для дальнейшего восстановления моста и наземного участка «зелёной» линии метро.

Ранее Life.ru рассказывал об очередях на остановках Киева после ограничения движения метро. По данным УНИАН, 27 октября пассажиры подолгу ждали наземный транспорт, в том числе возле Дарницкого вокзала. Для компенсации перебоев власти увеличили число рейсов городской электрички.