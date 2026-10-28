«Получаем 12, а тратим 35»: Зеленский опять упрекнул Пентагон из-за нехватки ракет для Patriot

Украина получает от США в среднем 12 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в месяц, хотя расходует значительно больше. Об этом в разговоре с журналистами заявил Владимир Зеленский, пожаловавшись на нехватку боеприпасов и задержки с согласованием новых поставок со стороны главы Пентагона Пита Хегсета.

По словам Зеленского, в октябре украинские военные израсходовали 35 ракет для Patriot. При этом американский министр обороны одобрил лишь пакет из 12 перехватчиков, тогда как поставки ещё 23 ракет, найденных Киевом через другие страны, требуют дополнительного согласования.

«Возможно, он думает, что подписал всё, но это не так», — сказал Зеленский, комментируя действия Хегсета.

Экс-комик пояснил, что Киеву приходится постоянно искать дополнительные боеприпасы у европейских партнёров. Отдельные государства соглашаются передавать небольшие партии — иногда всего по две-пять ракет. Однако и такие поставки, по его словам, помогают восполнять дефицит.

Зеленский также посетовал, что проблема касается не только Patriot, но и комплексов NASAMS. Часть вооружений закупается у США за счёт европейских стран в рамках программы PURL, однако поставки некоторых видов ракет задерживаются.

«Я сегодня живу в таких обстоятельствах, когда постоянно, каждую неделю, нужно собирать новые пакеты, новые ракеты, новую защиту», — признался Зеленский.