«Может быть, Илон»: Зеленский намекнул на ответственность Маска в отключении Starshield

Владимир Зеленский вновь вступил в публичную полемику с Илоном Маском, заявив, что компания SpaceX технически отвечает за включение и отключение спутниковой системы Starshield, ограничения которой мешали работе украинских беспилотников. Так он ответил на утверждения американского предпринимателя о нарушении ВСУ правил использования спутниковой связи, сообщает украинское издание ТСН.

«Поэтому я точно не знаю, кто сказал SpaceX это сделать. Возможно, это было их собственное внутреннее решение. Я не знаю, кто принимает решения. Если это SpaceX, может быть, Илон. Но если речь идёт о ком-то из правительства — я не знаю. У меня нет такой информации. Я знаю только, что технически SpaceX включает и отключает эти системы», — заявил украинский политик.

Таким образом, Зеленский фактически возразил Маску, который ранее объяснял, что военная система Starshield находится под контролем правительства США. По утверждению предпринимателя, любые ограничения её использования определяют американские военные и в конечном счёте президент США Дональд Трамп.

Перепалка между политиком и бизнесменом продолжается уже несколько дней. Ранее Маск обвинил украинских военных в нарушении условий использования коммерческой сети Starlink для наступательных ударов беспилотниками. Он заявил, что SpaceX закрыла техническую возможность такого применения системы.

Зеленский отверг эту трактовку. По его словам, украинские военные используют спутниковую связь для защиты своей территории, в том числе для управления дронами-перехватчиками. Он подчеркнул, что не считает подобные действия наступательными.

В качестве примера Зеленский рассказал о двух тысячах реактивных беспилотников-перехватчиков, закупленных при поддержке одной из европейских стран. По его утверждению, после успешных испытаний их применение осложнилось из-за прекращения работы Starshield.