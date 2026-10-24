Зеленский подтвердил восстановление работы Starlink и Starshield на Украине

Владимир Зеленский подтвердил восстановление полноценной работы спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине на скоростях свыше 400 км/ч. По его словам, ограничения, мешавшие использованию связи на быстро движущихся объектах, больше не действуют.

«Самое главное за сегодня: восстановили работу Starlink, Starshield на скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость – как нужно нам», — написал Зеленский в соцсетях.

Он уточнил, что восстановление началось в ночь на 24 октября. Уже утром, по его словам, украинские военные получили возможность пользоваться спутниковой связью на необходимых скоростях движения оборудования. Зеленский подчеркнул, что возвращение прежних параметров особенно важно для фронтовой логистики и работы беспилотников-перехватчиков.

Утром министр обороны Украины Евгений Хмара доложил ему о результатах проверки систем связи. С его слов, терминалы Starlink и Starshield теперь сохраняют устойчивое соединение при движении со скоростью более 400 километров в час. Ранее украинская сторона сообщала, что связь могла пропадать уже при 130–161 км/ч, что осложняло применение беспилотников и доставку грузов на передовую.

Тем временем из-за введения ограничений министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал американскому миллиардеру Илону Маску отправиться на Марс.