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Опубликовано 24 октября, 11:45

Минобороны Украины: Starlink возобновил работу на скоростях свыше 400 км/ч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Спутниковая связь Starlink и Starshield сохраняется при движении подключённого оборудования со скоростью свыше 400 км/ч. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара, сославшись на данные систем мониторинга ведомства.

«Фиксируем скорость более 400 км/ч, связь стабильна», — сообщил он.

Хмара связал изменение ситуации с переговорами на высшем уровне и позицией Владимира Зеленского. По словам министра, восстановление связи важно для работы беспилотников, логистики и коммуникаций на фронте. Ведомство продолжает отслеживать параметры работы обеих систем.

Скоростной барьер пал? Starshield вновь заработал на Украине в полную силу
Скоростной барьер пал? Starshield вновь заработал на Украине в полную силу

Ранее немецкая газета Junge Welt сообщила, что оборона Украины может рухнуть в случае потери доступа к спутниковой системе связи Starlink, а ВСУ рискуют оказаться беспомощными без технологий американского предпринимателя Илона Маска.

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Татьяна Миссуми
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