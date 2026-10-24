Минобороны Украины: Starlink возобновил работу на скоростях свыше 400 км/ч
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Спутниковая связь Starlink и Starshield сохраняется при движении подключённого оборудования со скоростью свыше 400 км/ч. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара, сославшись на данные систем мониторинга ведомства.
«Фиксируем скорость более 400 км/ч, связь стабильна», — сообщил он.
Хмара связал изменение ситуации с переговорами на высшем уровне и позицией Владимира Зеленского. По словам министра, восстановление связи важно для работы беспилотников, логистики и коммуникаций на фронте. Ведомство продолжает отслеживать параметры работы обеих систем.
Ранее немецкая газета Junge Welt сообщила, что оборона Украины может рухнуть в случае потери доступа к спутниковой системе связи Starlink, а ВСУ рискуют оказаться беспомощными без технологий американского предпринимателя Илона Маска.
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