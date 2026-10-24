Замедление по-украински: Обороне ВСУ грозит крах без Starlink

Оборона Украины может рухнуть в случае потери доступа к спутниковой системе связи Starlink, а ВСУ рискуют оказаться беспомощными без технологий американского предпринимателя Илона Маска, пишет немецкая газета Junge Welt.

Издание обращает внимание на зависимость украинской армии от спутниковой связи SpaceX. Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье обратился к компании с призывом восстановить полноценную работу Starlink на Украине. По его словам, эта система необходима украинским военным для управления беспилотниками.

В середине октября SpaceX ограничила скорость движения терминалов Starlink, используемых в военных целях. По данным Junge Welt, прежде устройства поддерживали соединение при движении со скоростью до 724 километров в час, однако после изменения настроек многие из них стали отключаться уже на скорости 160 километров в час. Сообщалось также о перебоях при движении со скоростью около 80 километров в час.

Владимир Зеленский признал, что ограничения осложнили действия ВСУ. По его словам, из-за проблем со спутниковой связью украинские военные не смогли перехватить некоторые российские беспилотники и провести отдельные атаки по российским целям, указано в материале.

Обстоятельства введения ограничений остаются не до конца ясными. Как отмечает газета, глава SpaceX Илон Маск предварительно обсуждал этот вопрос с представителями американской администрации. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и другие чиновники не поручали менять работу Starlink.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил восстановление доступа к Starshield для ВСУ, однако советник Зеленского усомнился в словах главы Белого дома. Starshield — спутниковая система компании SpaceX, созданная на базе технологий Starlink для государственных и военных заказчиков. Она предназначена в том числе для защищённой связи и передачи данных.