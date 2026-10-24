Скоростной барьер пал? Starshield вновь заработал на Украине в полную силу

Спутниковая система Starlink вновь обеспечивает связь при движении со скоростью свыше 161 км/ч. Ранее действовавший порог удалось преодолеть в ходе испытаний. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в украинском Министерстве обороны Украины.

Сейчас профильные специалисты продолжают проверять возможности оборудования в более интенсивных скоростных режимах. Главная задача тестирования — установить максимальные значения, при которых соединение сохраняет устойчивость и не прерывается.

До этого эксплуатация терминалов Starlink и их военной версии StarShield сопровождалась серьёзными ограничениями. При достижении определённой скорости устройства теряли сигнал, что создавало трудности для украинских военных, использующих спутниковую сеть при управлении беспилотниками.