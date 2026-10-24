Скоростной барьер пал? Starshield вновь заработал на Украине в полную силу
На Украине сообщили о восстановлении работы Starlink на скорости свыше 161 км/ч
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Спутниковая система Starlink вновь обеспечивает связь при движении со скоростью свыше 161 км/ч. Ранее действовавший порог удалось преодолеть в ходе испытаний. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в украинском Министерстве обороны Украины.
Сейчас профильные специалисты продолжают проверять возможности оборудования в более интенсивных скоростных режимах. Главная задача тестирования — установить максимальные значения, при которых соединение сохраняет устойчивость и не прерывается.
До этого эксплуатация терминалов Starlink и их военной версии StarShield сопровождалась серьёзными ограничениями. При достижении определённой скорости устройства теряли сигнал, что создавало трудности для украинских военных, использующих спутниковую сеть при управлении беспилотниками.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились ударных дронов стоимостью более миллиона долларов из-за ограничений Starshield. Во время выполнения боевых задач аппараты теряли управление и падали. По данным издания, введённый скоростной лимит вынудил украинские подразделения пересмотреть тактику применения беспилотной авиации.