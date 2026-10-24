Сикорский пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал американскому миллиардеру Илону Маску отправиться на Марс на фоне ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине. С таким заявлением дипломат выступил на конференции в польском городе Лодзь, сообщает телеканал TVP Info.

Глава польского МИД раскритиковал предпринимателя за вмешательство в политические процессы. По мнению Сикорского, совмещение коммерческой деятельности с политикой может привести к негативным последствиям.

«Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идёт об Илоне Маске. Я желаю Маску всего наилучшего — он великий изобретатель, и я надеюсь, что однажды он полетит на Марс», — заявил министр.

Поводом для высказывания стали сообщения об ограничениях в работе Starlink на Украине. Сикорский также отметил, что европейские компании уже занимаются разработкой альтернатив американской системе спутниковой связи.

Ранее Life.ru сообщал, что Сикорский пригрозил Маску после введения ограничений Starlink для ВСУ. По данным украинской стороны, связь на терминалах военной системы Starshield начала пропадать при движении со скоростью свыше 160 км/ч. Это создало проблемы для применения беспилотников.