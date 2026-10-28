В Киеве сотни людей выстроились в очереди на остановках из-за проблем с метро

Сотни жителей Киева выстроились в огромные очереди на остановках общественного транспорта из-за перебоев в работе метро и нехватки автобусов 27 октября. Особенно сложная ситуация сложилась возле Дарницкого вокзала, откуда горожане пытались добраться в другие районы украинской столицы. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Причиной транспортного коллапса стало повреждение Южного моста через Днепр, после которого движение по переправе перекрыли. Серьёзные ограничения затронули и «зелёную» линию метрополитена, соединяющую правый и левый берега города.

Власти Киева увеличили количество рейсов городской электрички, чтобы частично компенсировать отсутствие привычного маршрута через Днепр. Однако, по информации украинских журналистов, дополнительные составы не решили проблему: пассажиры были вынуждены подолгу ждать наземный транспорт, чтобы продолжить путь от вокзала.

Сложности возникли и возле станций «красной» линии метро. Хотя движение на ней удалось восстановить, подземка столкнулась с повышенным пассажиропотоком. В результате на пересадках и остановках общественного транспорта образовались большие скопления людей.

Утром 27 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом попадании в Южный мост и повреждении инфраструктуры метрополитена. Специалисты приступили к обследованию конструкций, а движение по переправе временно закрыли. В городской администрации предупредили жителей об изменениях в работе транспорта.