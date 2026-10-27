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Опубликовано 27 октября, 20:23

Метро встало, автобусов не хватает: Киев погрузился в транспортный хаос после прилёта по Южному мосту

В Киеве остановили часть метро, на остановках скопились сотни людей

Обложка © Telegram / kievinfo_kyiv

Обложка © Telegram / kievinfo_kyiv

В Киеве возникли серьёзные проблемы с общественным транспортом после повреждения Южного моста и ограничения движения метро. По сообщениям украинских Telegram-каналов, на дорогах образовались многокилометровые пробки, а пассажиры вынуждены подолгу ждать автобусы на остановках.

Ситуация осложнилась после ночной атаки 27 октября, в результате которой пострадала инфраструктура метрополитена на Южном мосту. Киевские власти временно перекрыли автомобильное движение по переправе в обоих направлениях.

На зелёной линии метро приостановили движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». Составы также перестали курсировать через Южный мост. Из-за этого транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра оказалось серьёзно затруднено.

Наиболее сложная ситуация сложилась на левом берегу города. По данным РБК-Украина, автомобильная пробка перед закрытым мостом растянулась от Харьковского массива. Украинские СМИ также сообщают о большом скоплении пассажиров на остановках общественного транспорта.

Специалисты продолжают оценивать состояние Южного моста. Когда движение по нему и повреждённым участкам метро возобновится полностью, пока неизвестно.

Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве
Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве

Ранее Life.ru сообщал об ударе по Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны РФ, использовался для перевозки военных грузов. В российском оборонном ведомстве отметили, что переправа обеспечивала транзит военных эшелонов, бронетехники и снабжения ВСУ. В результате удара, согласно сообщению министерства, движение по стратегическому маршруту было нарушено.

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Наталья Демьянова
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