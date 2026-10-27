Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве

В Telegram-каналах появились фотографии предполагаемых последствий удара по Южному мосту через Днепр в Киеве. На снимках видна огромная пробоина в центральной части переправы, между железнодорожными путями. Кадры опубликовал в том числе блогер Анатолий Шарий.

Судя по распространяемым изображениям, в мостовом полотне образовалось отверстие размером в несколько метров. При этом точные масштабы разрушений пока не установлены.

Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Ранее Life.ru сообщал об ударе по Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны РФ, использовался для перевозки военных грузов. В российском оборонном ведомстве отметили, что переправа обеспечивала транзит военных эшелонов, бронетехники и снабжения ВСУ. В результате удара, согласно сообщению министерства, движение по стратегическому маршруту было нарушено.