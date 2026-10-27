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Опубликовано 27 октября, 11:56

Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве

В Киеве показали фото огромной пробоины в Южном мосту после удара

Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

В Telegram-каналах появились фотографии предполагаемых последствий удара по Южному мосту через Днепр в Киеве. На снимках видна огромная пробоина в центральной части переправы, между железнодорожными путями. Кадры опубликовал в том числе блогер Анатолий Шарий.

Судя по распространяемым изображениям, в мостовом полотне образовалось отверстие размером в несколько метров. При этом точные масштабы разрушений пока не установлены.

Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Кличко сообщил о попадании в Южный мост Киева
Кличко сообщил о попадании в Южный мост Киева

Ранее Life.ru сообщал об ударе по Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны РФ, использовался для перевозки военных грузов. В российском оборонном ведомстве отметили, что переправа обеспечивала транзит военных эшелонов, бронетехники и снабжения ВСУ. В результате удара, согласно сообщению министерства, движение по стратегическому маршруту было нарушено.

Больше новостей о боевых действиях, военной инфраструктуре и заявлениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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