Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве
В Киеве показали фото огромной пробоины в Южном мосту после удара
Обложка © Telegram / Анатолий Шарий
В Telegram-каналах появились фотографии предполагаемых последствий удара по Южному мосту через Днепр в Киеве. На снимках видна огромная пробоина в центральной части переправы, между железнодорожными путями. Кадры опубликовал в том числе блогер Анатолий Шарий.
Судя по распространяемым изображениям, в мостовом полотне образовалось отверстие размером в несколько метров. При этом точные масштабы разрушений пока не установлены.
Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий
Последствия удара по Южному мосту в Киеве. Фото © Telegram / Анатолий Шарий
Ранее Life.ru сообщал об ударе по Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны РФ, использовался для перевозки военных грузов. В российском оборонном ведомстве отметили, что переправа обеспечивала транзит военных эшелонов, бронетехники и снабжения ВСУ. В результате удара, согласно сообщению министерства, движение по стратегическому маршруту было нарушено.
Больше новостей о боевых действиях, военной инфраструктуре и заявлениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.