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Опубликовано 30 октября, 10:26

Правый берег Киева остался без света из-за повреждения энергообъектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На правом берегу Киева временно не действуют графики отключения электроэнергии из-за аварии на энергетическом оборудовании. По сообщению украинской компании ДТЭК, оно ранее было повреждено обстрелами РФ.

Энергетики работают на месте и пытаются стабилизировать электроснабжение. Сроки завершения ремонта в сообщении не названы. На левом берегу столицы сохраняется другой режим: там отключения продолжаются по графикам.

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Ранее Life.ru рассказывал о почасовых отключениях электричества в Киеве. Вечером 28 октября свет отсутствовал в центре и Оболонском районе. Городские власти объясняли отключения в центральных кварталах действовавшим расписанием. Украинские СМИ предупреждали, что жители Киева могут оставаться без электричества до 20 часов в сутки при самом неблагоприятном развитии ситуации в энергосистеме.

Главные события украинского конфликта — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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