Правый берег Киева остался без света из-за повреждения энергообъектов

На правом берегу Киева временно не действуют графики отключения электроэнергии из-за аварии на энергетическом оборудовании. По сообщению украинской компании ДТЭК, оно ранее было повреждено обстрелами РФ.

Энергетики работают на месте и пытаются стабилизировать электроснабжение. Сроки завершения ремонта в сообщении не названы. На левом берегу столицы сохраняется другой режим: там отключения продолжаются по графикам.