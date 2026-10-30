Правый берег Киева остался без света из-за повреждения энергообъектов
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На правом берегу Киева временно не действуют графики отключения электроэнергии из-за аварии на энергетическом оборудовании. По сообщению украинской компании ДТЭК, оно ранее было повреждено обстрелами РФ.
Энергетики работают на месте и пытаются стабилизировать электроснабжение. Сроки завершения ремонта в сообщении не названы. На левом берегу столицы сохраняется другой режим: там отключения продолжаются по графикам.
Ранее Life.ru рассказывал о почасовых отключениях электричества в Киеве. Вечером 28 октября свет отсутствовал в центре и Оболонском районе. Городские власти объясняли отключения в центральных кварталах действовавшим расписанием. Украинские СМИ предупреждали, что жители Киева могут оставаться без электричества до 20 часов в сутки при самом неблагоприятном развитии ситуации в энергосистеме.
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