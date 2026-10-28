В Киеве вводятся графики отключения света

Центральная часть Киева осталась без электричества. Украинские СМИ опубликовали кадры погрузившихся во тьму улиц, однако городские власти заявили, что причиной стали плановые отключения, а не авария на электросетях, пишет «Страна.ua».

Киев без света. Видео © Telegram / «Политика Страны»

В Киевской городской государственной администрации пояснили, что сейчас в столице действуют почасовые графики подачи электроэнергии. Отключение в центре города связано именно с этим.

При этом проблемы со светом затронули не только центральные кварталы — электроснабжение также отсутствует в Оболонском районе Киева.