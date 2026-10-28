В Киеве вводятся графики отключения света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Центральная часть Киева осталась без электричества. Украинские СМИ опубликовали кадры погрузившихся во тьму улиц, однако городские власти заявили, что причиной стали плановые отключения, а не авария на электросетях, пишет «Страна.ua».
Киев без света. Видео © Telegram / «Политика Страны»
В Киевской городской государственной администрации пояснили, что сейчас в столице действуют почасовые графики подачи электроэнергии. Отключение в центре города связано именно с этим.
При этом проблемы со светом затронули не только центральные кварталы — электроснабжение также отсутствует в Оболонском районе Киева.
Ранее Life.ru сообщал о введении экстренных отключений электроэнергии в четырёх районах Киевской области. Ограничения затронули Белоцерковский, Бучанский, Обуховский и Фастовский районы. По данным компании ДТЭК, причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры.