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Опубликовано 28 октября, 20:43

В Киеве вводятся графики отключения света

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Центральная часть Киева осталась без электричества. Украинские СМИ опубликовали кадры погрузившихся во тьму улиц, однако городские власти заявили, что причиной стали плановые отключения, а не авария на электросетях, пишет «Страна.ua».

Киев без света. Видео © Telegram / «Политика Страны»

В Киевской городской государственной администрации пояснили, что сейчас в столице действуют почасовые графики подачи электроэнергии. Отключение в центре города связано именно с этим.

При этом проблемы со светом затронули не только центральные кварталы — электроснабжение также отсутствует в Оболонском районе Киева.

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Ранее Life.ru сообщал о введении экстренных отключений электроэнергии в четырёх районах Киевской области. Ограничения затронули Белоцерковский, Бучанский, Обуховский и Фастовский районы. По данным компании ДТЭК, причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры.

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Матвей Константинов
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