В четырёх районах Киевской области ввели экстренные отключения света
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Экстренные отключения электроэнергии ввели сразу в четырёх районах Киевской области из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Ограничения затронули Белоцерковский, Бучанский, Обуховский и Фастовский районы. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
«Введены экстренные отключения в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском, Фастовском районах», — говорится в сообщении компании.
По информации энергетиков, причиной перебоев стали повреждения энергообъектов. Аварийные ограничения вводились по распоряжению компании «Укрэнерго».
Ранее Life.ru сообщал, что четыре района Киева частично остались без света после атаки на энергетические объекты. Тогда перебои затронули Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы столицы. В ДТЭК объяснили ограничения повреждением энергоинфраструктуры, однако не уточнили количество оставшихся без электричества домов и сроки восстановления подачи энергии.
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