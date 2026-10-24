В четырёх районах Киевской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии ввели сразу в четырёх районах Киевской области из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Ограничения затронули Белоцерковский, Бучанский, Обуховский и Фастовский районы. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

Ранее Life.ru сообщал, что четыре района Киева частично остались без света после атаки на энергетические объекты. Тогда перебои затронули Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы столицы. В ДТЭК объяснили ограничения повреждением энергоинфраструктуры, однако не уточнили количество оставшихся без электричества домов и сроки восстановления подачи энергии.