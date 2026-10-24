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Опубликовано 24 октября, 13:00

В четырёх районах Киевской области ввели экстренные отключения света

Обложка © ТАСС / Andrew Kravchenko / АР

Обложка © ТАСС / Andrew Kravchenko / АР

Экстренные отключения электроэнергии ввели сразу в четырёх районах Киевской области из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Ограничения затронули Белоцерковский, Бучанский, Обуховский и Фастовский районы. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Введены экстренные отключения в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском, Фастовском районах», — говорится в сообщении компании.

По информации энергетиков, причиной перебоев стали повреждения энергообъектов. Аварийные ограничения вводились по распоряжению компании «Укрэнерго».

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Ранее Life.ru сообщал, что четыре района Киева частично остались без света после атаки на энергетические объекты. Тогда перебои затронули Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы столицы. В ДТЭК объяснили ограничения повреждением энергоинфраструктуры, однако не уточнили количество оставшихся без электричества домов и сроки восстановления подачи энергии.

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Александра Мышляева
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