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Опубликовано 20 октября, 18:21

Четыре района Киева частично остались без света после атаки на энергообъекты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве после атаки на объекты энергетической инфраструктуры частично пропало электричество в четырёх районах города. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

По информации компании, перебои с электроснабжением затронули Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы украинской столицы.

Причиной отключений в ДТЭК назвали атаку на энергетические объекты. При этом компания пока не уточнила, сколько именно домов и жителей остались без света.

Сроки полного восстановления электроснабжения также не названы.

Киев уже неоднократно сталкивался с серьёзными перебоями электричества после ударов по энергетической инфраструктуре. В отдельных районах столицы ранее вводились аварийные отключения.

В Киеве остановилось метро
В Киеве остановилось метро

Ранее Life.ru сообщал, что часть Киева и Киевской области осталась без света после атаки на энергообъект. Тогда украинское Минэнерго заявило о перебоях с электроснабжением и необходимости восстановительных работ.

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Наталья Демьянова
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