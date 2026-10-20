Четыре района Киева частично остались без света после атаки на энергообъекты

В Киеве после атаки на объекты энергетической инфраструктуры частично пропало электричество в четырёх районах города. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

По информации компании, перебои с электроснабжением затронули Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы украинской столицы.

Причиной отключений в ДТЭК назвали атаку на энергетические объекты. При этом компания пока не уточнила, сколько именно домов и жителей остались без света.

Сроки полного восстановления электроснабжения также не названы.

Киев уже неоднократно сталкивался с серьёзными перебоями электричества после ударов по энергетической инфраструктуре. В отдельных районах столицы ранее вводились аварийные отключения.