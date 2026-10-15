Часть Киева и области осталась без света после атаки на энергообъект
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В Киеве и Киевской области часть потребителей осталась без электричества после атаки на объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Минэнерго Украины.
«В результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры — в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света», — говорится в заявлении.
Энергетики начнут восстанавливать подачу электричества, как только позволит обстановка. В ведомстве не уточнили, когда ремонтные бригады смогут приступить к работе. В министерстве также призвали не распространять сведения о последствиях удара.
Ранее украинское издание заявило, что жители Киева могут оставаться без электричества до 20 часов в сутки при самом неблагоприятном развитии ситуации в энергосистеме. Главную угрозу для столицы журналисты связывают с одновременным ростом потребления электроэнергии, похолоданием и повреждением объектов, обеспечивающих её передачу. При таком сочетании даже работающие электростанции в других регионах не смогут гарантировать бесперебойное снабжение. При более благоприятном развитии событий энергетикам удастся оперативно восстанавливать повреждённое оборудование. Тогда продолжительность отключений может составить от восьми до десяти часов ежедневно.
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