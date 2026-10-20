В Киеве остановилось метро

В Киеве перестало работать метро. Об этом пишут украинские СМИ, в частности УНИАН и «Страна».

В Киеве встало метро из-за отключения электричества. Видео © Киевский Движ

По предварительным данным, причиной стал удар по подстанции «Нивки». Это крупный узел магистральной электросети украинской столицы. Разгорелся сильный пожар.

Ранее в Киеве уже были проблемы с работой метрополитена. Так, 14 октября поезда ненадолго остановились на красной, синей и зелёной линиях. Пресс-секретарь Киевского метрополитена Оксана Никифорук объяснила украинскому агентству УНН, что причиной стало исчезновение внешнего электропитания. После восстановления напряжения движение возобновили.

Новые сложности возникли 19 октября. Как сообщал украинский телеканал ТСН, после ночной атаки оказались повреждены пути и кабельная сеть метро. Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыли, а движение на красной линии ограничили.

Энергетическая ситуация в городе остаётся сложной. Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что три крупнейшие киевские ТЭЦ утратили возможность вырабатывать электричество. Столица стала сильнее зависеть от поставок энергии из других регионов.

Также Life.ru рассказывал, как 10 октября киевское метро полностью остановилось из-за падения напряжения в электросети. Тогда перестали работать не только поезда, но и эскалаторы, а о сроках восстановления движения первоначально не сообщалось.