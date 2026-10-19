В Киеве на неопределённый срок закрыли станцию метро «Черниговская»

В Киеве станцию метро «Черниговская» закрыли на неопределённый срок после серьёзного повреждения железнодорожных путей. Об этом сообщил телеканал «Киев24» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Киевской городской военной администрации Андрея Ткачёва.

Сейчас специалисты обследуют пострадавший участок Святошинско-Броварской линии, чтобы определить объём предстоящего ремонта. Разрушения оказались значительными, поэтому назвать даже приблизительную дату возобновления работы пока невозможно. Станция останется недоступной для пассажиров до завершения восстановительных мероприятий.

При этом мэр украинской столицы Виталий Кличко рассчитывает вернуть движение поездов на всём протяжении красной ветки уже вечером 19 октября. Составы должны вновь начать курсировать между «Лесной» и «Академгородком», однако проезжать «Черниговскую» будут без остановки.

Ограничения уже обернулись серьёзными неудобствами для горожан. Возле станции «Дарница», временно ставшей конечной, к вечеру скопились огромные очереди на наземный общественный транспорт.

Ранее Life.ru сообщал о полной остановке киевского метрополитена из-за перебоев с электричеством. 10 октября в украинской столице прекратили движение составов сразу на всех линиях, одновременно отключились эскалаторы. Причиной стало падение напряжения от внешних источников питания. Впоследствии подземка возобновила работу, однако интервалы между поездами пришлось увеличить.