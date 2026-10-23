Корецкий: За месяц ВС РФ поразили в Киеве десять дата-центров

Около десяти центров обработки данных получили повреждения в Киеве в течение сентября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, слова которого приводит пресс-служба правительства Незалежной.

«Только за сентябрь в Киеве повреждено около десяти дата-центров», — заявил глава кабмина.

Ранее украинская компания «Датагрупп» сообщала о серьёзных разрушениях собственной инфраструктуры в столице. По информации оператора, в результате взрывов один из его дата-центров был полностью выведен из строя.

В компании уточнили, что повреждения оказались настолько значительными, что восстановить объект уже невозможно.