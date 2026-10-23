Корецкий: За месяц ВС РФ поразили в Киеве десять дата-центров
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Около десяти центров обработки данных получили повреждения в Киеве в течение сентября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, слова которого приводит пресс-служба правительства Незалежной.
«Только за сентябрь в Киеве повреждено около десяти дата-центров», — заявил глава кабмина.
Ранее украинская компания «Датагрупп» сообщала о серьёзных разрушениях собственной инфраструктуры в столице. По информации оператора, в результате взрывов один из его дата-центров был полностью выведен из строя.
В компании уточнили, что повреждения оказались настолько значительными, что восстановить объект уже невозможно.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении ещё одного крупного дата-центра GigaCenter в Киеве. Объект пострадал в результате ударов 20 октября. Компания предупредила клиентов о возможных перебоях в работе оборудования. Специалисты приступили к устранению последствий, однако сроки полного восстановления инфраструктуры пока неизвестны.