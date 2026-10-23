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Опубликовано 23 октября, 20:30

Корецкий: За месяц ВС РФ поразили в Киеве десять дата-центров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Около десяти центров обработки данных получили повреждения в Киеве в течение сентября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, слова которого приводит пресс-служба правительства Незалежной.

«Только за сентябрь в Киеве повреждено около десяти дата-центров», — заявил глава кабмина.

Ранее украинская компания «Датагрупп» сообщала о серьёзных разрушениях собственной инфраструктуры в столице. По информации оператора, в результате взрывов один из его дата-центров был полностью выведен из строя.

В компании уточнили, что повреждения оказались настолько значительными, что восстановить объект уже невозможно.

Удар по военной IT-инфраструктуре Киева: ВС РФ уничтожили дата-центр и узел производства ракет «Фламинго»
Удар по военной IT-инфраструктуре Киева: ВС РФ уничтожили дата-центр и узел производства ракет «Фламинго»

Ранее Life.ru сообщал о повреждении ещё одного крупного дата-центра GigaCenter в Киеве. Объект пострадал в результате ударов 20 октября. Компания предупредила клиентов о возможных перебоях в работе оборудования. Специалисты приступили к устранению последствий, однако сроки полного восстановления инфраструктуры пока неизвестны.

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Матвей Константинов
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