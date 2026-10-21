В Киеве после удара повреждён ещё один дата-центр GigaCenter
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
В Киеве после ударов 20 октября получил повреждения ещё один крупный дата-центр — GigaCenter. Компания предупредила клиентов о возможных перебоях в работе размещённого оборудования. Об этом сообщается на её странице в соцсетях.
Специалисты уже приступили к устранению последствий. Насколько серьёзно пострадала инфраструктура и когда удастся полностью восстановить стабильную работу, в компании пока не уточнили.
Ранее Life.ru сообщал о полном уничтожении киевского дата-центра «Датагруп» после повторного удара 19 октября. Компания признала, что оборудование и инфраструктура повреждены настолько серьёзно, что восстановить объект уже невозможно. До этого дата-центр подвергался атаке 25 сентября, после которой оператор рассчитывал возобновить работу.
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