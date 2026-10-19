Восстановить уже невозможно: в Киеве признали полное уничтожение крупного дата-центра

Дата-центр украинской телекоммуникационной компании «Датагруп» в Киеве полностью выведен из строя после взрывов. Оборудование и инфраструктура объекта уничтожены настолько серьёзно, что возобновить его работу уже не получится. Об этом сообщила сама компания.

«Полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура дата-центра „Датагруп“. К сожалению, его восстановление и последующая работа невозможны», — говорится в заявлении оператора.

Компания фактически признала окончательную потерю площадки. Речь идёт не о временных неполадках, а о разрушении оборудования, необходимого для дальнейшей эксплуатации центра обработки данных.

«Датагруп» предоставляла интернет, связь, облачные сервисы и услуги хранения данных. По информации УНИАН, клиентами оператора были предприятия, государственные организации и частные лица более чем в 90 населённых пунктах Украины.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении нескольких объектов в Киеве в ночь на 19 октября. Среди названных ведомством целей был дата-центр «Датагруп», а также логистический узел компании «Файер пойнт».

По данным российского военного ведомства, на последнем объекте производили и хранили комплектующие для дальнобойных ударных беспилотников, а также двигатели для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

Ранее Life.ru сообщал о повреждении дата-центра DataGroup в Киеве 25 сентября. Тогда компания заявляла, что клиентские данные удалось сохранить, а сервисы продолжили работу с резервных площадок. Специалисты оценивали ущерб и собирались восстановить инфраструктуру.