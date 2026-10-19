Удар по военной IT-инфраструктуре Киева: ВС РФ уничтожили дата-центр и узел производства ракет «Фламинго»

В ночь на 19 октября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный высокоточный удар по ключевым объектам военной и технологической инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Среди пораженных целей оказался крупный центр обработки данных дата-центр компании «Дата групп», задействованный в интересах украинских силовых структур. Кроме того, российские военные успешно накрыли логистический узел «Файер пойнт», выполнявший задачи военного назначения.

По информации оборонного ведомства, на объекте «Файер пойнт» велись производство и складирование компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности. Также там хранились двигатели для украинских крылатых ракет наземного базирования модели FP-5 «Фламинго». Попадание привело к нарушению производственных и логистических цепочек противника по выпуску дальнобойного вооружения.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский дрон-перехватчик протаранил украинский БПЛА-носитель под Добропольем. 11 октября Минобороны опубликовало кадры уничтожения аппарата, который доставлял FPV-дроны к линии боевого соприкосновения и одновременно служил ретранслятором для управления ими.