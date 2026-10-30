ВС РФ под Киевом поразили подстанцию, обеспечивающую работу военных заводов ВСУ

Российские военные нанесли удар по электроподстанции ПС-330 «Новокиевская» в населённом пункте Хотов Киевской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивает электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса, расположенные в Киеве.

Подстанция стала одной из целей массированного ночного удара по объектам на территории Украины. Для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты. Масштабы повреждений подстанции «Новокиевская» не уточняются.

«В результате удара поражена в городе Киеве и Киевской области электроподстанция ПС-330 «Новокиевская» в н.п. Хотов, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве», — говорится в сообщении.