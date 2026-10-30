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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 30 октября, 09:49

ВС РФ под Киевом поразили подстанцию, обеспечивающую работу военных заводов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли удар по электроподстанции ПС-330 «Новокиевская» в населённом пункте Хотов Киевской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивает электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса, расположенные в Киеве.

Подстанция стала одной из целей массированного ночного удара по объектам на территории Украины. Для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты. Масштабы повреждений подстанции «Новокиевская» не уточняются.

«В результате удара поражена в городе Киеве и Киевской области электроподстанция ПС-330 «Новокиевская» в н.п. Хотов, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о массированном ударе ВС РФ по военным заводам, объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины. Среди целей были предприятия, производящие комплектующие для беспилотников, и суда, используемые в интересах украинских военных.

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Наталья Афонина
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