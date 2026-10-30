От военных заводов до судов: Россия обрушила удары небывалой мощи на Украину
ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и портам Украины
ОАК передала ВКС России партию истребителей Су-35С. Обложка © ПАО ОАК
Российские войска в ночь на 30 октября нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, поражены предприятия, выпускающие и хранящие беспилотники большой и средней дальности, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их работу. Кроме того, под удар попали портовые сооружения и морские суда в Одесской области.
Для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты, сообщили в российском оборонном ведомстве. В числе целей названы предприятия украинской военной промышленности и связанные с ними объекты энергоснабжения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Отдельной целью стала инфраструктура портов Одесской области. Российское военное ведомство также заявило о поражении морских судов, которые, по его данным, использовались в интересах Вооружённых сил Украины.
Российская армия наносила удары по объектам украинского ВПК и ранее. Так, 27 октября Life.ru сообщал о массированной атаке на предприятия по производству беспилотников в Киеве. По данным Минобороны, среди целей находились сборочные мощности и места хранения дронов большой и средней дальности.