От военных заводов до судов: Россия обрушила удары небывалой мощи на Украину

Российские войска в ночь на 30 октября нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, поражены предприятия, выпускающие и хранящие беспилотники большой и средней дальности, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их работу. Кроме того, под удар попали портовые сооружения и морские суда в Одесской области.

Для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты, сообщили в российском оборонном ведомстве. В числе целей названы предприятия украинской военной промышленности и связанные с ними объекты энергоснабжения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Отдельной целью стала инфраструктура портов Одесской области. Российское военное ведомство также заявило о поражении морских судов, которые, по его данным, использовались в интересах Вооружённых сил Украины.