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Опубликовано 22 октября, 19:13

МО РФ сообщило об ударах по энергетике, портам и судам на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска днём 22 октября нанесли удары беспилотниками по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки военных грузов. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Сегодня днем ВС РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины, а также портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее серьёзные повреждения энергетических объектов и промышленных предприятий в Киеве подтвердил Владимир Зеленский. Он заявил, что украинская столица подверглась массированному ночному удару, в ходе которого, по его словам, были выпущены 21 баллистическая ракета в три волны. В свою очередь, Минобороны РФ отчиталось о поражении предприятий украинского ВПК, военных складов и транспортной инфраструктуры, включая объекты в Одесской области.

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Юрий Лысенко
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