МО РФ сообщило об ударах по энергетике, портам и судам на Украине

Российские войска днём 22 октября нанесли удары беспилотниками по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для доставки военных грузов. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Сегодня днем ВС РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины, а также портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», — говорится в сообщении ведомства.