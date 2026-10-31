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Опубликовано 31 октября, 01:36

Двойной коммунальный удар по Киеву: После перебоев с электричеством начались отключения воды

В Киеве шесть районов остались без воды после повреждения инфраструктуры

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В Киеве после повреждения объекта критической инфраструктуры начались масштабные перебои с водоснабжением. Без воды остались левобережная часть столицы, а также Голосеевский, Печерский и Соломенский районы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

По словам градоначальника, причиной коммунальных проблем стали повреждения инфраструктуры, из-за которых нарушилось электроснабжение оборудования. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

При этом в Оболонском районе подачу воды удалось возобновить. В Святошинском, Подольском и Шевченковском районах водоснабжение работает с пониженным давлением.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после взрывов в Киеве начались перебои с электричеством из-за повреждения энергетического оборудования. В течение дня в украинской столице неоднократно объявляли воздушную тревогу, а местные источники сообщали о проблемах в работе энергосистемы.

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Александр Блинов
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