Двойной коммунальный удар по Киеву: После перебоев с электричеством начались отключения воды
В Киеве шесть районов остались без воды после повреждения инфраструктуры
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Киеве после повреждения объекта критической инфраструктуры начались масштабные перебои с водоснабжением. Без воды остались левобережная часть столицы, а также Голосеевский, Печерский и Соломенский районы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
По словам градоначальника, причиной коммунальных проблем стали повреждения инфраструктуры, из-за которых нарушилось электроснабжение оборудования. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.
При этом в Оболонском районе подачу воды удалось возобновить. В Святошинском, Подольском и Шевченковском районах водоснабжение работает с пониженным давлением.
Ранее Life.ru рассказывал, что после взрывов в Киеве начались перебои с электричеством из-за повреждения энергетического оборудования. В течение дня в украинской столице неоднократно объявляли воздушную тревогу, а местные источники сообщали о проблемах в работе энергосистемы.