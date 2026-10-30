В Киеве после взрывов начались перебои со светом из-за повреждения энергообъекта

В Киеве возникли проблемы с электроснабжением после сообщений о взрывах. По информации украинского издания «Инсайдер», повреждения получил один из объектов энергетической инфраструктуры столицы.

В течение дня в Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу. Местные источники также сообщали о взрывах, после которых появилась информация о повреждении энергетического оборудования.

На фоне происходящего украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил об отключениях электричества на правом берегу Днепра. В компании уточнили, что из-за аварии на оборудовании, ранее повреждённом обстрелами, привычные графики подачи электроэнергии временно перестали действовать. На левом берегу столицы ограничения продолжили вводить по расписанию. Энергетики приступили к устранению неисправностей и восстановлению стабильной работы сетей. Точные сроки нормализации электроснабжения пока не называются.