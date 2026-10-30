В Киеве после взрывов начались перебои со светом из-за повреждения энергообъекта
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В Киеве возникли проблемы с электроснабжением после сообщений о взрывах. По информации украинского издания «Инсайдер», повреждения получил один из объектов энергетической инфраструктуры столицы.
В течение дня в Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу. Местные источники также сообщали о взрывах, после которых появилась информация о повреждении энергетического оборудования.
На фоне происходящего украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил об отключениях электричества на правом берегу Днепра. В компании уточнили, что из-за аварии на оборудовании, ранее повреждённом обстрелами, привычные графики подачи электроэнергии временно перестали действовать. На левом берегу столицы ограничения продолжили вводить по расписанию. Энергетики приступили к устранению неисправностей и восстановлению стабильной работы сетей. Точные сроки нормализации электроснабжения пока не называются.
Ранее Life.ru писал, что предстоящей зимой Киев может столкнуться с отключениями электричества продолжительностью до 20 часов в сутки, если сильные морозы совпадут с новыми масштабными повреждениями энергосистемы. По прогнозу, приведённому «Экономической правдой», даже при относительно благоприятном сценарии жителям столицы придётся обходиться без света по восемь–десять часов ежедневно, а при более серьёзных проблемах ограничения могут растянуться на 12–16 часов. Главная опасность заключается в повреждении ключевых подстанций, из-за которого город рискует остаться без необходимого объёма электроэнергии, даже если электростанции в других регионах продолжат работу.