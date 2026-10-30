Возмездие за Подмосковье: «Искандеры» и 113 «Гераней» сожгли цеха БПЛА и погрузили Киев во тьму Оглавление Киев и область: ПВО пропустила ракеты в цеха сборки БПЛА Днепропетровская область: «Светлое» не даёт электричества Одесская область: сухогруз не дошёл до Одессы Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и 113 БПЛА по военным объектам Украины: поражены цеха сборки беспилотников, электроподстанции и сухогруз. Подробности — на Life.ru. Удар возмездия за атаки на Москву обрушил энергосистему Киева и Днепра. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России нанесла удар возмездия по военным объектам Украины. Атакованы цели в Киеве, Киевской и Днепропетровской области, а также в Чёрном море.

— Ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, — сообщили в Министерстве обороны России.

По данным Воздушных сил Украины, российские войска использовали для ударов 113 БПЛА, в том числе реактивные «Герани» и имитаторы «Герберы», ракетами «Искандер-М», модернизированными С-400, Х-59 и Х-69.

Киев и область: ПВО пропустила ракеты в цеха сборки БПЛА

В украинской столице поражены АО «Киевский Радиозавод» и ООО «Тримен-Украина». Предприятия занимались выпуском комплектующих для БПЛА. Атакован ЧАО «Фанплит». На нём производили беспилотники FP-1 и FP-2.

— Такие аппараты способны выполнять как разведывательные, так и ударные задачи на значительных дистанциях, поэтому уничтожение производственных и складских мощностей снижает ударный потенциал противника, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

В селе Хотов был удар по электроподстанции ПС-330 «Новокиевская». МО РФ заявляет, что она работала на военно-промышленный комплекс Украины. Компания ДТЭК, обеспечивающая жителей столицы электроэнергией, сообщила об отключении света на правом берегу Киева, а также в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Отсутствие электричества связали с обстрелами – ПВО не справилось.

— Что было видно точно, так это отсутствие работы ПВО. Взрывы прогремели в разных частях Киева, а противодействия особо и не было. Проблема с дефицитом ЗУР никуда не делась, и для российской армии это идеальная возможность усиливать давление на Киев, — пишет канал «Рыбарь».

Днепропетровская область: «Светлое» не даёт электричества

Электроподстанция ПС-330 «Светлое» уничтожена в одноимённом населённом пункте Светлое Днепропетровской области.

— Свет в Днепропетровске пропал ещё до полуночи: глава ОВА Александр Ганжа насчитал больше 350 тысяч обесточенных абонентов в городе и пригородах. Ночью часть сети подняли, к семи утра город снова лёг <…> Встали метро, трамваи и троллейбусы, вода — на генераторах, в Днепропетровске и части Павлоградского района ввели экстренные отключения, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов подтвердил, что в городе не работают троллейбусы, трамваи и метро. Он призвал местных жителей оставаться дома и делать запасы воды на один-два дня.

После ударов ВС РФ в Днепропетровске пропал свет. Видео © SHOT

Одесская область: сухогруз не дошёл до Одессы

В акватории Чёрного моря поражён очередной сухогруз. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что корабль доставлял военный груз в Одессу.

Авторы Даниил Черных