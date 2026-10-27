Кличко сообщил о планах построить новые переправы через Днепр за миллиард гривен

Власти Киева планируют потратить миллиард гривен на создание дополнительных переправ через Днепр. Новые маршруты должны соединить берега реки и обеспечить движение транспорта. О выделении средств сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко после заседания городского Совета обороны.

По его словам, инициатива строительства поступила от центральных властей Украины. Правительство уже утвердило соответствующее постановление, а Киеву рекомендовали найти деньги на реализацию проекта.

При этом расположение будущих сооружений будут определять военные. Согласование маршрутов возложат в том числе на Киевскую городскую военную администрацию. Помимо самих переправ, предусмотрено строительство подъездных дорог.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», речь идёт о государственном экспериментальном проекте, который охватывает несколько областей страны. Соответствующее постановление кабмин утвердил ещё 15 октября.

Планы строительства обсуждаются на фоне повреждений действующих мостов через Днепр. Ранее киевские власти сообщали об ограничениях движения по нескольким переправам, из-за которых осложнилось транспортное сообщение между берегами.