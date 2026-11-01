В четырёх районах Киева возникли перебои с водоснабжением из-за обесточивания одного из водопроводных объектов. В некоторых жилых домах вода может временно исчезнуть полностью. Об этом сообщили в «Киевводоканале».

Проблемы затронули Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы, расположенные на правом берегу Днепра. В водопроводных сетях уже зафиксировано снижение давления, из-за чего жители отдельных домов рискуют остаться без воды.

В коммунальном предприятии пояснили, что давление начнёт восстанавливаться после возобновления электроснабжения обесточенного объекта. При этом для полной стабилизации подачи воды потребуется дополнительное время. Специалисты работают над устранением неполадок.

Ситуация осложнилась на фоне новых проблем в энергосистеме украинской столицы. Ранее Life.ru сообщал, что 1 ноября компания ДТЭК ввела экстренные отключения электричества в Киеве. В украинском Минэнерго заявили, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением из-за повреждения энергетических объектов сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.

Это не первый коммунальный сбой в Киеве за последние дни. Ещё 31 октября Life.ru писал о масштабных перебоях с водоснабжением после повреждения объекта критической инфраструктуры. Тогда без воды остались левобережная часть столицы и несколько районов правого берега. В Оболонском районе подачу удалось возобновить, а в других частях города коммунальные службы продолжали восстановительные работы.

Накануне тех событий экстренные отключения электричества распространились за пределы Киева. Ограничения затронули Бучанский, Фастовский и Обуховский районы Киевской области. Энергетики объясняли происходящее аварией на ранее повреждённом оборудовании, а привычные графики электроснабжения на время экстренных ограничений перестали действовать.